FiyatlarBölümler
Dövizler / CCL
Geri dön - Hisse senetleri

CCL: Carnival Corporation

30.52 USD 0.92 (2.93%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CCL fiyatı bugün -2.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.28 ve Yüksek fiyatı olarak 31.72 aralığında işlem gördü.

Carnival Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CCL haberleri

Günlük aralık
30.28 31.72
Yıllık aralık
15.07 32.80
Önceki kapanış
31.44
Açılış
31.61
Satış
30.52
Alış
30.82
Düşük
30.28
Yüksek
31.72
Hacim
33.689 K
Günlük değişim
-2.93%
Aylık değişim
-0.55%
6 aylık değişim
55.71%
Yıllık değişim
63.12%
21 Eylül, Pazar