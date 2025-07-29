КотировкиРазделы
BXP: Boston Properties Inc

78.94 USD 1.12 (1.44%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BXP за сегодня изменился на 1.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.66, а максимальная — 79.21.

Следите за динамикой Boston Properties Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
77.66 79.21
Годовой диапазон
54.22 90.11
Предыдущее закрытие
77.82
Open
78.00
Bid
78.94
Ask
79.24
Low
77.66
High
79.21
Объем
4.601 K
Дневное изменение
1.44%
Месячное изменение
10.28%
6-месячное изменение
17.03%
Годовое изменение
-1.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.