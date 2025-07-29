Валюты / BXP
BXP: Boston Properties Inc
78.94 USD 1.12 (1.44%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BXP за сегодня изменился на 1.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.66, а максимальная — 79.21.
Следите за динамикой Boston Properties Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BXP
Дневной диапазон
77.66 79.21
Годовой диапазон
54.22 90.11
- Предыдущее закрытие
- 77.82
- Open
- 78.00
- Bid
- 78.94
- Ask
- 79.24
- Low
- 77.66
- High
- 79.21
- Объем
- 4.601 K
- Дневное изменение
- 1.44%
- Месячное изменение
- 10.28%
- 6-месячное изменение
- 17.03%
- Годовое изменение
- -1.82%
