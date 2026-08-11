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BULL: Webull Corporation - Class A
Курс BULL за сегодня изменился на -0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.25, а максимальная — 7.44.
Следите за динамикой Webull Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
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- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BULL сегодня?
Webull Corporation - Class A (BULL) сегодня оценивается на уровне 7.26. Инструмент торгуется в пределах 7.25 - 7.44, вчерашнее закрытие составило 7.32, а торговый объем достиг 4956. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BULL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Webull Corporation - Class A?
Webull Corporation - Class A в настоящее время оценивается в 7.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.47% и USD. Отслеживайте движения BULL на графике в реальном времени.
Как купить акции BULL?
Вы можете купить акции Webull Corporation - Class A (BULL) по текущей цене 7.26. Ордера обычно размещаются около 7.26 или 7.56, тогда как 4956 и -0.95% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BULL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BULL?
Инвестирование в Webull Corporation - Class A предполагает учет годового диапазона 4.50 - 8.35 и текущей цены 7.26. Многие сравнивают 2.54% и 28.72% перед размещением ордеров на 7.26 или 7.56. Изучайте ежедневные изменения цены BULL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Webull Corporation - Class A?
Самая высокая цена Webull Corporation - Class A (BULL) за последний год составила 8.35. Акции заметно колебались в пределах 4.50 - 8.35, сравнение с 7.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Webull Corporation - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Webull Corporation - Class A?
Самая низкая цена Webull Corporation - Class A (BULL) за год составила 4.50. Сравнение с текущими 7.26 и 4.50 - 8.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BULL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BULL?
В прошлом Webull Corporation - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.32 и 23.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.32
- Open
- 7.33
- Bid
- 7.26
- Ask
- 7.56
- Low
- 7.25
- High
- 7.44
- Объем
- 4.956 K
- Дневное изменение
- -0.82%
- Месячное изменение
- 2.54%
- 6-месячное изменение
- 28.72%
- Годовое изменение
- 23.47%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%