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BULL: Webull Corporation - Class A

7.26 USD 0.06 (0.82%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BULL за сегодня изменился на -0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.25, а максимальная — 7.44.

Следите за динамикой Webull Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BULL сегодня?

Webull Corporation - Class A (BULL) сегодня оценивается на уровне 7.26. Инструмент торгуется в пределах 7.25 - 7.44, вчерашнее закрытие составило 7.32, а торговый объем достиг 4956. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BULL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Webull Corporation - Class A?

Webull Corporation - Class A в настоящее время оценивается в 7.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.47% и USD. Отслеживайте движения BULL на графике в реальном времени.

Как купить акции BULL?

Вы можете купить акции Webull Corporation - Class A (BULL) по текущей цене 7.26. Ордера обычно размещаются около 7.26 или 7.56, тогда как 4956 и -0.95% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BULL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BULL?

Инвестирование в Webull Corporation - Class A предполагает учет годового диапазона 4.50 - 8.35 и текущей цены 7.26. Многие сравнивают 2.54% и 28.72% перед размещением ордеров на 7.26 или 7.56. Изучайте ежедневные изменения цены BULL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Webull Corporation - Class A?

Самая высокая цена Webull Corporation - Class A (BULL) за последний год составила 8.35. Акции заметно колебались в пределах 4.50 - 8.35, сравнение с 7.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Webull Corporation - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Webull Corporation - Class A?

Самая низкая цена Webull Corporation - Class A (BULL) за год составила 4.50. Сравнение с текущими 7.26 и 4.50 - 8.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BULL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BULL?

В прошлом Webull Corporation - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.32 и 23.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.25 7.44
Годовой диапазон
4.50 8.35
Предыдущее закрытие
7.32
Open
7.33
Bid
7.26
Ask
7.56
Low
7.25
High
7.44
Объем
4.956 K
Дневное изменение
-0.82%
Месячное изменение
2.54%
6-месячное изменение
28.72%
Годовое изменение
23.47%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
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-0.6%
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