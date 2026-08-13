BKT ZeroFlow Khac Thanh Bui 指标

BKT ZeroFlow 适用于 MetaTrader 5 的多周期趋势指标，将零延迟均线与 ATR 波动通道结合，同时识别五个周期的趋势方向。 BKT ZeroFlow 是一款适用于 MetaTrader 5 的趋势跟踪指标。它以基于 ATR 波动通道平滑处理的零延迟均线为核心，判断市场当前处于多头或空头阶段。趋势翻转箭头标记价格首次突破通道边界的时刻，入场箭头则在已确认趋势中的回调位置出现。图表上直接内置五周期仪表盘与虚拟胜率追踪器。 概述 核心曲线为零延迟均线，通过引入回溯修正项减少标准指数移动平均线固有的滞后性。在该曲线周围，以可配置窗口内 ATR 的滚动最大值构建上下 ATR 通道。当收盘价突破上轨时登记为多头趋势；当收盘价跌破下轨时登记为空头趋势。趋势状态保持不变，直至反向突破发生。 可选的 ATR 基准过滤器将当前 ATR 与短期 ATR 均值进行比较。当 ATR 低于基准时，市场被视为横盘整理，不生成新信号，从而减少震荡期的噪音干扰。 左上角的仪表盘同时显示 M5、M15、H1、H4 和 D1 五个周期的趋势状态。每行根据独立应用于该周期的相同零延迟均线逻辑显示 B