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BULL: Webull Corporation - Class A

7.57 USD 0.31 (4.27%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BULL汇率已更改4.27%。当日，交易品种以低点7.17和高点7.68进行交易。

关注Webull Corporation - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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BULL交易应用程序

Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Meridian Pro
Ottaviano De Cicco
4 (3)
指标
Meridian Pro 2.00：MT5 专业多周期趋势矩阵 Meridian Pro 2.00 是面向 MetaTrader 5 的专业自适应趋势矩阵。它结合了原始 Meridian 趋势引擎、清晰的图表 ribbon、收盘柱确认箭头、8 周期 dashboard、Fuel 动量、加权共识、合成 HTF 处理，以及直接显示在当前图表上的高周期环境线。 目标很简单：在一个有纪律的 workflow 中读取当前趋势、多周期结构、强度、动量和 EA-ready 状态，而不是在多个图表上堆叠互不关联的指标。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Meridian Pro 现价 99 美元（原价 149 美元）。限时夏季优惠。 Meridian Pro 的不同之处 一个自适应引擎 - 同一套波动率感知 Meridian 逻辑应用于 M1 到 W1。 合成 HTF 架构 - 高周期行由低周期数据推导，减少传统零售 MTF 中常见的 repaint、同步延迟和 broker-dependent HTF 质量问题。 完整矩阵输出 - Bias、Strength、Fue
Reversal Radar Navigator MT5
Christopher Calmerin
指标
Multi-Timeframe Reversal Confirmation Dashboard TAGLINE Detect when a reversal is forming—and when confirmation is becoming stronger. PRODUCT OVERVIEW ReversalRadar Navigator MT5 is a multi-factor reversal analysis dashboard for MetaTrader 5. It searches for a combination of technical conditions that may accompany bullish or bearish market reversals. Instead of declaring a reversal because one oscillator reaches an extreme, ReversalRadar Navigator MT5 uses a weighted confirmation model bas
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BKT ZeroFlow
Khac Thanh Bui
指标
BKT ZeroFlow 适用于 MetaTrader 5 的多周期趋势指标，将零延迟均线与 ATR 波动通道结合，同时识别五个周期的趋势方向。 BKT ZeroFlow 是一款适用于 MetaTrader 5 的趋势跟踪指标。它以基于 ATR 波动通道平滑处理的零延迟均线为核心，判断市场当前处于多头或空头阶段。趋势翻转箭头标记价格首次突破通道边界的时刻，入场箭头则在已确认趋势中的回调位置出现。图表上直接内置五周期仪表盘与虚拟胜率追踪器。   概述 核心曲线为零延迟均线，通过引入回溯修正项减少标准指数移动平均线固有的滞后性。在该曲线周围，以可配置窗口内 ATR 的滚动最大值构建上下 ATR 通道。当收盘价突破上轨时登记为多头趋势；当收盘价跌破下轨时登记为空头趋势。趋势状态保持不变，直至反向突破发生。 可选的 ATR 基准过滤器将当前 ATR 与短期 ATR 均值进行比较。当 ATR 低于基准时，市场被视为横盘整理，不生成新信号，从而减少震荡期的噪音干扰。 左上角的仪表盘同时显示 M5、M15、H1、H4 和 D1 五个周期的趋势状态。每行根据独立应用于该周期的相同零延迟均线逻辑显示 B
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Liquidity Sweeps
Rizwan Akram
指标
LIQUIDITY SWEEPS INDICATOR - MT5                           Advanced Smart Money Concept Tool OVERVIEW The Liquidity Sweeps Indicator is a professional-grade MT5 tool designed  to identify institutional liquidity grabs and stop-hunt patterns. Based  on ICT (Inne
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Breakout Pulse Navigator MT5
Christopher Calmerin
指标
Multi-Timeframe Breakout Pressure and Confirmation Dashboard TAGLINE Track compression, stored pressure, breakout direction, and confirmation in one dashboard. PRODUCT OVERVIEW BreakoutPulse Navigator MT5 is a professional multi-timeframe breakout dashboard for MetaTrader 5. It is designed to detect two different stages of a breakout: 1. Pressure building before the breakout 2. Directional confirmation after price leaves the channel The indicator combines: - Bollinger Band squeeze - ATR
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Momentum Pulse Navigator MT5
Christopher Calmerin
指标
Multi-Timeframe Momentum Strength Dashboard TAGLINE See the force behind the move—not only its direction. PRODUCT OVERVIEW MomentumPulse Navigator MT5 is a professional, beginner-friendly multi-timeframe momentum dashboard for MetaTrader 5. It combines five respected momentum measurements into one clear visual assessment, helping traders identify whether bullish or bearish pressure is strong, weak, mixed, or neutral. Instead of requiring the trader to open several indicator windows and com
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Pheonix Delta
Nigel Nii Darku Narnor Darko
指标
This Phoenix Delta Lite indicator is an institutional-grade order flow and trend-following tool. It combines Volume Delta Analysis with EMA-based Trend filtering to identify where "Big Money" is moving in real-time. Indicator Description The tool provides a dual-layer analysis of the market: Volume Delta Histogram: Unlike standard volume, this calculates the net difference between buying and selling pressure within each candle. If the bar is Teal, buyers are in control; if Orange-Red, sellers a
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常见问题解答

BULL股票今天的价格是多少？

Webull Corporation - Class A股票今天的定价为7.57。它在7.17 - 7.68范围内交易，昨天的收盘价为7.26，交易量达到12475。BULL的实时价格图表显示了这些更新。

Webull Corporation - Class A股票是否支付股息？

Webull Corporation - Class A目前的价值为7.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.74%和USD。实时查看图表以跟踪BULL走势。

如何购买BULL股票？

您可以以7.57的当前价格购买Webull Corporation - Class A股票。订单通常设置在7.57或7.87附近，而12475和3.98%显示市场活动。立即关注BULL的实时图表更新。

如何投资BULL股票？

投资Webull Corporation - Class A需要考虑年度范围4.50 - 8.35和当前价格7.57。许多人在以7.57或7.87下订单之前，会比较6.92%和。实时查看BULL价格图表，了解每日变化。

Webull Corporation - Class A股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Webull Corporation - Class A的最高价格是8.35。在4.50 - 8.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Webull Corporation - Class A的绩效。

Webull Corporation - Class A股票的最低价格是多少？

Webull Corporation - Class A（BULL）的最低价格为4.50。将其与当前的7.57和4.50 - 8.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BULL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BULL股票是什么时候拆分的？

Webull Corporation - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.26和28.74%中可见。

日范围
7.17 7.68
年范围
4.50 8.35
前一天收盘价
7.26
开盘价
7.28
卖价
7.57
买价
7.87
最低价
7.17
最高价
7.68
交易量
12.475 K
日变化
4.27%
月变化
6.92%
6个月变化
34.22%
年变化
28.74%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%