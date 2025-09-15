КотировкиРазделы
Валюты / BNO
BNO: United States Brent Oil Fund, LP ETV

30.85 USD 0.49 (1.61%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BNO за сегодня изменился на 1.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.52, а максимальная — 30.92.

Следите за динамикой United States Brent Oil Fund, LP ETV. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
30.52 30.92
Годовой диапазон
24.71 33.39
Предыдущее закрытие
30.36
Open
30.60
Bid
30.85
Ask
31.15
Low
30.52
High
30.92
Объем
654
Дневное изменение
1.61%
Месячное изменение
0.13%
6-месячное изменение
-1.15%
Годовое изменение
9.83%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.