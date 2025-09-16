通貨 / BNO
BNO: United States Brent Oil Fund, LP ETV
30.41 USD 0.14 (0.46%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BNOの今日の為替レートは、-0.46%変化しました。日中、通貨は1あたり30.26の安値と30.79の高値で取引されました。
United States Brent Oil Fund, LP ETVダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
30.26 30.79
1年のレンジ
24.71 33.39
- 以前の終値
- 30.55
- 始値
- 30.62
- 買値
- 30.41
- 買値
- 30.71
- 安値
- 30.26
- 高値
- 30.79
- 出来高
- 632
- 1日の変化
- -0.46%
- 1ヶ月の変化
- -1.30%
- 6ヶ月の変化
- -2.56%
- 1年の変化
- 8.26%
