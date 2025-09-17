Währungen / BNO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BNO: United States Brent Oil Fund, LP ETV
29.99 USD 0.42 (1.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BNO hat sich für heute um -1.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.89 bis zu einem Hoch von 30.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die United States Brent Oil Fund, LP ETV-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BNO News
- Opinion: How a natural-gas deal could boost energy stocks and U.S.-China relations
- WTI Oil’s reversal extends below $63.00 on concerns about demand
- U.S. Natural Gas Prices Under Pressure
- Crude oil price today: WTI price bearish at European opening
- WTI-Preisprognose: Negative Tendenz bleibt nahe der entscheidenden Unterstützung bei 63,00 USD
- WTI Price Forecast: Negative bias persists near $63.00 pivotal support
- Asian shares to end big central bank week with gains, Nikkei hits record
- WTI rutscht unter $63,50 aufgrund von Ängsten vor einer wirtschaftlichen Verlangsamung in den USA
- WTI edges lower below $63.50 on US economic slowdown fears
- Ölpreise wenig verändert
- EIA confirms large inventory draw last week – ING
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Oil Holds Decline After Fed Rate Cut
- Ölpreise geben weiter leicht nach
- WTI rutscht unter 63,50 USD aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Ölnachfrage
- WTI edges lower below $63.50 on concerns over oil demand
- Rohölpreis heute: WTI-Preis bärisch bei europäischer Eröffnung
- Crude Oil price today: WTI price bearish at European opening
- WTI driftet aufgrund von Bedenken hinsichtlich der US-Nachfrage auf fast 63,50 USD nach unten
- WTI drifts lower to near $63.50 amid US demand concerns
- Oil prices little changed after Fed rate cut
- Ölpreise geben etwas nach
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- WTI-Preisprognose: Öl konsolidiert zwischen 21-Tage- und 50-Tage-SMAs
Tagesspanne
29.89 30.28
Jahresspanne
24.71 33.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.41
- Eröffnung
- 30.04
- Bid
- 29.99
- Ask
- 30.29
- Tief
- 29.89
- Hoch
- 30.28
- Volumen
- 323
- Tagesänderung
- -1.38%
- Monatsänderung
- -2.66%
- 6-Monatsänderung
- -3.91%
- Jahresänderung
- 6.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K