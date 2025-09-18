QuotazioniSezioni
Valute / BNO
BNO: United States Brent Oil Fund, LP ETV

29.96 USD 0.45 (1.48%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BNO ha avuto una variazione del -1.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.89 e ad un massimo di 30.28.

Segui le dinamiche di United States Brent Oil Fund, LP ETV. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
29.89 30.28
Intervallo Annuale
24.71 33.39
Chiusura Precedente
30.41
Apertura
30.04
Bid
29.96
Ask
30.26
Minimo
29.89
Massimo
30.28
Volume
515
Variazione giornaliera
-1.48%
Variazione Mensile
-2.76%
Variazione Semestrale
-4.01%
Variazione Annuale
6.66%
21 settembre, domenica