Valute / BNO
BNO: United States Brent Oil Fund, LP ETV
29.96 USD 0.45 (1.48%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BNO ha avuto una variazione del -1.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.89 e ad un massimo di 30.28.
Segui le dinamiche di United States Brent Oil Fund, LP ETV. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
29.89 30.28
Intervallo Annuale
24.71 33.39
- Chiusura Precedente
- 30.41
- Apertura
- 30.04
- Bid
- 29.96
- Ask
- 30.26
- Minimo
- 29.89
- Massimo
- 30.28
- Volume
- 515
- Variazione giornaliera
- -1.48%
- Variazione Mensile
- -2.76%
- Variazione Semestrale
- -4.01%
- Variazione Annuale
- 6.66%
21 settembre, domenica