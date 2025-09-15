货币 / BNO
BNO: United States Brent Oil Fund, LP ETV
30.54 USD 0.31 (1.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BNO汇率已更改-1.00%。当日，交易品种以低点30.45和高点30.86进行交易。
关注United States Brent Oil Fund, LP ETV动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
30.45 30.86
年范围
24.71 33.39
- 前一天收盘价
- 30.85
- 开盘价
- 30.77
- 卖价
- 30.54
- 买价
- 30.84
- 最低价
- 30.45
- 最高价
- 30.86
- 交易量
- 557
- 日变化
- -1.00%
- 月变化
- -0.88%
- 6个月变化
- -2.15%
- 年变化
- 8.72%
