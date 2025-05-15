Валюты / BLIN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BLIN: Bridgeline Digital Inc
1.29 USD 0.04 (3.01%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BLIN за сегодня изменился на -3.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.29, а максимальная — 1.36.
Следите за динамикой Bridgeline Digital Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BLIN
- Bridgeline Digital Reports Sales Drop
- Bridgeline BLIN Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Bridgeline Digital, Inc. (BLIN) Reports Q3 Loss, Misses Revenue Estimates
- Bridgeline Digital earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- BLIN Reports Results
- Marchex (MCHX) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- LivePerson (LPSN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Dropbox (DBX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Uber Technologies (UBER) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Alphabet (GOOGL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates (Revised)
- Alphabet (GOOGL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Leading Electrical Distributor Selects HawkSearch to Power Unified Enterprise Search Across Over 70 Sites
- Leading JanSan, Food Service, and Packing Industry Supplier Renews Commitment to HawkSearch for AI-Driven Product Discovery
- International Water Technology Distributor Renews Bridgeline Services to Enhance Digital Commerce Experience
- Ivystone Launches HawkSearch AI to Drive Multisite eCommerce Operation
- Top 5 U.S. Electrical Distributor Expands HawkSearch License to Support Enterprise eCommerce Growth
- National Real Estate Association Chooses Bridgeline for $200K+ Hosting Contract
- Leading Industrial Manufacturer Selects HawkSearch to Power Digital Commerce Growth
- Online Wholesale Marketplace Selects HawkSearch to Power Personalized Search and Recommendations
- Bridgeline Digital earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Bridgeline Announces Financial Results for the Second Quarter of Fiscal 2025
Дневной диапазон
1.29 1.36
Годовой диапазон
1.06 2.81
- Предыдущее закрытие
- 1.33
- Open
- 1.34
- Bid
- 1.29
- Ask
- 1.59
- Low
- 1.29
- High
- 1.36
- Объем
- 52
- Дневное изменение
- -3.01%
- Месячное изменение
- -7.86%
- 6-месячное изменение
- -12.24%
- Годовое изменение
- 11.21%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.