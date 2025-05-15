Valute / BLIN
BLIN: Bridgeline Digital Inc
1.33 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BLIN ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.25 e ad un massimo di 1.38.
Segui le dinamiche di Bridgeline Digital Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BLIN News
- Bridgeline Digital Reports Sales Drop
- Bridgeline BLIN Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Bridgeline Digital, Inc. (BLIN) Reports Q3 Loss, Misses Revenue Estimates
- Bridgeline Digital earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- BLIN Reports Results
- Leading Electrical Distributor Selects HawkSearch to Power Unified Enterprise Search Across Over 70 Sites
- Leading JanSan, Food Service, and Packing Industry Supplier Renews Commitment to HawkSearch for AI-Driven Product Discovery
- International Water Technology Distributor Renews Bridgeline Services to Enhance Digital Commerce Experience
- Ivystone Launches HawkSearch AI to Drive Multisite eCommerce Operation
- Top 5 U.S. Electrical Distributor Expands HawkSearch License to Support Enterprise eCommerce Growth
- National Real Estate Association Chooses Bridgeline for $200K+ Hosting Contract
- Leading Industrial Manufacturer Selects HawkSearch to Power Digital Commerce Growth
- Online Wholesale Marketplace Selects HawkSearch to Power Personalized Search and Recommendations
- Bridgeline Digital earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Bridgeline Announces Financial Results for the Second Quarter of Fiscal 2025
Intervallo Giornaliero
1.25 1.38
Intervallo Annuale
1.06 2.81
- Chiusura Precedente
- 1.33
- Apertura
- 1.34
- Bid
- 1.33
- Ask
- 1.63
- Minimo
- 1.25
- Massimo
- 1.38
- Volume
- 903
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -5.00%
- Variazione Semestrale
- -9.52%
- Variazione Annuale
- 14.66%
21 settembre, domenica