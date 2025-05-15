QuotazioniSezioni
BLIN
BLIN: Bridgeline Digital Inc

1.33 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BLIN ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.25 e ad un massimo di 1.38.

Segui le dinamiche di Bridgeline Digital Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.25 1.38
Intervallo Annuale
1.06 2.81
Chiusura Precedente
1.33
Apertura
1.34
Bid
1.33
Ask
1.63
Minimo
1.25
Massimo
1.38
Volume
903
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-5.00%
Variazione Semestrale
-9.52%
Variazione Annuale
14.66%
21 settembre, domenica