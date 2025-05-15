货币 / BLIN
BLIN: Bridgeline Digital Inc
1.31 USD 0.02 (1.55%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BLIN汇率已更改1.55%。当日，交易品种以低点1.30和高点1.34进行交易。
关注Bridgeline Digital Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLIN新闻
- Bridgeline Digital Reports Sales Drop
- Bridgeline BLIN Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Bridgeline Digital, Inc. (BLIN) Reports Q3 Loss, Misses Revenue Estimates
- Bridgeline Digital earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- BLIN Reports Results
- Marchex (MCHX) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- LivePerson (LPSN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Dropbox (DBX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Uber Technologies (UBER) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Alphabet (GOOGL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates (Revised)
- Alphabet (GOOGL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Leading Electrical Distributor Selects HawkSearch to Power Unified Enterprise Search Across Over 70 Sites
- Leading JanSan, Food Service, and Packing Industry Supplier Renews Commitment to HawkSearch for AI-Driven Product Discovery
- International Water Technology Distributor Renews Bridgeline Services to Enhance Digital Commerce Experience
- Ivystone Launches HawkSearch AI to Drive Multisite eCommerce Operation
- Top 5 U.S. Electrical Distributor Expands HawkSearch License to Support Enterprise eCommerce Growth
- National Real Estate Association Chooses Bridgeline for $200K+ Hosting Contract
- Leading Industrial Manufacturer Selects HawkSearch to Power Digital Commerce Growth
- Online Wholesale Marketplace Selects HawkSearch to Power Personalized Search and Recommendations
- Bridgeline Digital earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Bridgeline Announces Financial Results for the Second Quarter of Fiscal 2025
日范围
1.30 1.34
年范围
1.06 2.81
- 前一天收盘价
- 1.29
- 开盘价
- 1.31
- 卖价
- 1.31
- 买价
- 1.61
- 最低价
- 1.30
- 最高价
- 1.34
- 交易量
- 14
- 日变化
- 1.55%
- 月变化
- -6.43%
- 6个月变化
- -10.88%
- 年变化
- 12.93%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值