Währungen / BLIN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BLIN: Bridgeline Digital Inc
1.31 USD 0.02 (1.50%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BLIN hat sich für heute um -1.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.25 bis zu einem Hoch von 1.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bridgeline Digital Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLIN News
- Bridgeline Digital Reports Sales Drop
- Bridgeline BLIN Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Bridgeline Digital, Inc. (BLIN) Reports Q3 Loss, Misses Revenue Estimates
- Bridgeline Digital earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- BLIN Reports Results
- Marchex (MCHX) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- LivePerson (LPSN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Dropbox (DBX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Uber Technologies (UBER) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Alphabet (GOOGL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates (Revised)
- Alphabet (GOOGL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Leading Electrical Distributor Selects HawkSearch to Power Unified Enterprise Search Across Over 70 Sites
- Leading JanSan, Food Service, and Packing Industry Supplier Renews Commitment to HawkSearch for AI-Driven Product Discovery
- International Water Technology Distributor Renews Bridgeline Services to Enhance Digital Commerce Experience
- Ivystone Launches HawkSearch AI to Drive Multisite eCommerce Operation
- Top 5 U.S. Electrical Distributor Expands HawkSearch License to Support Enterprise eCommerce Growth
- National Real Estate Association Chooses Bridgeline for $200K+ Hosting Contract
- Leading Industrial Manufacturer Selects HawkSearch to Power Digital Commerce Growth
- Online Wholesale Marketplace Selects HawkSearch to Power Personalized Search and Recommendations
- Bridgeline Digital earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Bridgeline Announces Financial Results for the Second Quarter of Fiscal 2025
Tagesspanne
1.25 1.34
Jahresspanne
1.06 2.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.33
- Eröffnung
- 1.34
- Bid
- 1.31
- Ask
- 1.61
- Tief
- 1.25
- Hoch
- 1.34
- Volumen
- 551
- Tagesänderung
- -1.50%
- Monatsänderung
- -6.43%
- 6-Monatsänderung
- -10.88%
- Jahresänderung
- 12.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K