KurseKategorien
Währungen / BLIN
Zurück zum Aktien

BLIN: Bridgeline Digital Inc

1.31 USD 0.02 (1.50%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BLIN hat sich für heute um -1.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.25 bis zu einem Hoch von 1.34 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bridgeline Digital Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BLIN News

Tagesspanne
1.25 1.34
Jahresspanne
1.06 2.81
Vorheriger Schlusskurs
1.33
Eröffnung
1.34
Bid
1.31
Ask
1.61
Tief
1.25
Hoch
1.34
Volumen
551
Tagesänderung
-1.50%
Monatsänderung
-6.43%
6-Monatsänderung
-10.88%
Jahresänderung
12.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K