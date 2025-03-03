Валюты / BLFS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BLFS: BioLife Solutions Inc
25.98 USD 0.18 (0.70%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BLFS за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.59, а максимальная — 26.12.
Следите за динамикой BioLife Solutions Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BLFS
- Are Medical Stocks Lagging Bayer (BAYRY) This Year?
- Does BioLife Solutions (BLFS) Have the Potential to Rally 25.6% as Wall Street Analysts Expect?
- BioLife Solutions shareholders re-elect board, approve executive pay and auditor
- Zacks Industry Outlook Highlights Envista, BioLife Solutions, InfuSystems and MariMed
- 4 Medical Product Stocks to Watch From a Challenging Industry
- Casdin Partners sells BioLife Solutions NASDAQ:BLFS shares for $11.3m
- BioLife Solutions (BLFS) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- Wall Street Analysts Predict a 39.92% Upside in BioLife Solutions (BLFS): Here's What You Should Know
- BioLife Solutions, Inc. (BLFS) Reports Break-Even Earnings for Q2
- BioLife Solutions earnings missed by $0.30, revenue topped estimates
- MariMed Inc. (MRMD) Reports Break-Even Earnings for Q2
- BioLife Solutions invests $2 million in stem cell developer Pluristyx
- Biolife Solutions chief quality officer sells $7,584 in stock
- Biolife Solutions chief marketing officer sells shares for $7,816
- Biolife Solutions CFO sells $13,094 in stock
- H.C. Wainwright maintains BioLife stock Buy rating, $30 target
- Stock Picks From Seeking Alpha's April 2025 New Analysts
- BioLife Solutions Stock: Back On Track But Still Expensive (NASDAQ:BLFS)
- BioLife: A Steady Stock Lined Up For Success In A Booming Industry (NASDAQ:BLFS)
- BioLife Solutions stock surges on strong Q4 results, upbeat guidance
Дневной диапазон
25.59 26.12
Годовой диапазон
19.14 29.55
- Предыдущее закрытие
- 25.80
- Open
- 25.74
- Bid
- 25.98
- Ask
- 26.28
- Low
- 25.59
- High
- 26.12
- Объем
- 726
- Дневное изменение
- 0.70%
- Месячное изменение
- 4.97%
- 6-месячное изменение
- 14.70%
- Годовое изменение
- 4.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.