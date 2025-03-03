货币 / BLFS
BLFS: BioLife Solutions Inc
26.08 USD 0.10 (0.38%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BLFS汇率已更改0.38%。当日，交易品种以低点25.52和高点26.30进行交易。
关注BioLife Solutions Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BLFS新闻
日范围
25.52 26.30
年范围
19.14 29.55
- 前一天收盘价
- 25.98
- 开盘价
- 26.00
- 卖价
- 26.08
- 买价
- 26.38
- 最低价
- 25.52
- 最高价
- 26.30
- 交易量
- 229
- 日变化
- 0.38%
- 月变化
- 5.37%
- 6个月变化
- 15.14%
- 年变化
- 4.87%
