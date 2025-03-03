QuotazioniSezioni
BLFS: BioLife Solutions Inc

25.57 USD 0.71 (2.70%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BLFS ha avuto una variazione del -2.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.53 e ad un massimo di 26.60.

Segui le dinamiche di BioLife Solutions Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
25.53 26.60
Intervallo Annuale
19.14 29.55
Chiusura Precedente
26.28
Apertura
26.37
Bid
25.57
Ask
25.87
Minimo
25.53
Massimo
26.60
Volume
663
Variazione giornaliera
-2.70%
Variazione Mensile
3.31%
Variazione Semestrale
12.89%
Variazione Annuale
2.81%
