BLFS: BioLife Solutions Inc
25.57 USD 0.71 (2.70%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BLFS ha avuto una variazione del -2.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.53 e ad un massimo di 26.60.
Segui le dinamiche di BioLife Solutions Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BLFS News
Intervallo Giornaliero
25.53 26.60
Intervallo Annuale
19.14 29.55
- Chiusura Precedente
- 26.28
- Apertura
- 26.37
- Bid
- 25.57
- Ask
- 25.87
- Minimo
- 25.53
- Massimo
- 26.60
- Volume
- 663
- Variazione giornaliera
- -2.70%
- Variazione Mensile
- 3.31%
- Variazione Semestrale
- 12.89%
- Variazione Annuale
- 2.81%
20 settembre, sabato