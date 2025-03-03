Devises / BLFS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BLFS: BioLife Solutions Inc
25.57 USD 0.71 (2.70%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BLFS a changé de -2.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.53 et à un maximum de 26.60.
Suivez la dynamique BioLife Solutions Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLFS Nouvelles
- Are Medical Stocks Lagging Bayer (BAYRY) This Year?
- Does BioLife Solutions (BLFS) Have the Potential to Rally 25.6% as Wall Street Analysts Expect?
- BioLife Solutions shareholders re-elect board, approve executive pay and auditor
- Zacks Industry Outlook Highlights Envista, BioLife Solutions, InfuSystems and MariMed
- 4 Medical Product Stocks to Watch From a Challenging Industry
- Casdin Partners sells BioLife Solutions NASDAQ:BLFS shares for $11.3m
- BioLife Solutions (BLFS) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- Wall Street Analysts Predict a 39.92% Upside in BioLife Solutions (BLFS): Here's What You Should Know
- BioLife Solutions, Inc. (BLFS) Reports Break-Even Earnings for Q2
- BioLife Solutions earnings missed by $0.30, revenue topped estimates
- MariMed Inc. (MRMD) Reports Break-Even Earnings for Q2
- BioLife Solutions invests $2 million in stem cell developer Pluristyx
- Biolife Solutions chief quality officer sells $7,584 in stock
- Biolife Solutions chief marketing officer sells shares for $7,816
- Biolife Solutions CFO sells $13,094 in stock
- H.C. Wainwright maintains BioLife stock Buy rating, $30 target
- Stock Picks From Seeking Alpha's April 2025 New Analysts
- BioLife Solutions Stock: Back On Track But Still Expensive (NASDAQ:BLFS)
- BioLife: A Steady Stock Lined Up For Success In A Booming Industry (NASDAQ:BLFS)
- BioLife Solutions stock surges on strong Q4 results, upbeat guidance
Range quotidien
25.53 26.60
Range Annuel
19.14 29.55
- Clôture Précédente
- 26.28
- Ouverture
- 26.37
- Bid
- 25.57
- Ask
- 25.87
- Plus Bas
- 25.53
- Plus Haut
- 26.60
- Volume
- 663
- Changement quotidien
- -2.70%
- Changement Mensuel
- 3.31%
- Changement à 6 Mois
- 12.89%
- Changement Annuel
- 2.81%
20 septembre, samedi