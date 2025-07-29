Валюты / BL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BL: BlackLine Inc
54.67 USD 0.31 (0.57%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BL за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.00, а максимальная — 54.81.
Следите за динамикой BlackLine Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BL
- BlackLine stock price target maintained at $80 by Citizens JMP
- Truist Securities reiterates Hold rating on BlackLine stock with $50 price target
- BlackLine stock holds steady as Cantor Fitzgerald maintains Neutral rating
- BlackLine, Inc. - Special Call
- BlackLine, Inc. (BL) at Citi's 2025 Global Technology, Media and Telecommunications
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on Sprinklr stock
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on BlackLine stock
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on DocuSign stock
- DH vs. BL: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- PTF: Technology Dashboard For August
- BlackLine stock price target raised to $63 from $60 at BMO Capital
- BlackLine: Firming Execution, But Not A Buy Yet (NASDAQ:BL)
- DA Davidson assumes coverage on BlackLine stock with Neutral rating
- BlackLine stock price target raised to $48 from $45 at Goldman Sachs
- BlackLine, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BL)
- BlackLine, Inc. (BL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Blackline earnings beat, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: BlackLine Q2 2025 beats revenue forecast, stock rises
- BlackLine (BL) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- BlackLine (BL) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- BlackLine Q2 2025 presentation: 9% ARR growth amid $45B market opportunity
- Will Fastly (FSLY) Report Negative Earnings Next Week? What You Should Know
- Analysts Estimate BlackLine (BL) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- This Sarepta Therapeutics Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - Afya (NASDAQ:AFYA), Allegion (NYSE:ALLE)
Дневной диапазон
54.00 54.81
Годовой диапазон
40.82 66.14
- Предыдущее закрытие
- 54.36
- Open
- 54.18
- Bid
- 54.67
- Ask
- 54.97
- Low
- 54.00
- High
- 54.81
- Объем
- 873
- Дневное изменение
- 0.57%
- Месячное изменение
- 1.60%
- 6-месячное изменение
- 12.12%
- Годовое изменение
- -0.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.