Devises / BL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BL: BlackLine Inc
53.01 USD 2.09 (3.79%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BL a changé de -3.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.78 et à un maximum de 55.18.
Suivez la dynamique BlackLine Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BL Nouvelles
- L’objectif de prix de l’action BlackLine maintenu à 80$ par Citizens JMP
- BlackLine stock price target maintained at $80 by Citizens JMP
- Truist Securities maintient sa recommandation "Conserver" sur BlackLine avec un objectif de 50€
- Truist Securities reiterates Hold rating on BlackLine stock with $50 price target
- L’action BlackLine reste stable alors que Cantor Fitzgerald maintient sa note Neutre
- BlackLine stock holds steady as Cantor Fitzgerald maintains Neutral rating
- BlackLine, Inc. - Special Call
- BlackLine, Inc. (BL) at Citi's 2025 Global Technology, Media and Telecommunications
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on Sprinklr stock
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on BlackLine stock
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on DocuSign stock
- DH vs. BL: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- PTF: Technology Dashboard For August
- BlackLine stock price target raised to $63 from $60 at BMO Capital
- BlackLine: Firming Execution, But Not A Buy Yet (NASDAQ:BL)
- DA Davidson assumes coverage on BlackLine stock with Neutral rating
- BlackLine stock price target raised to $48 from $45 at Goldman Sachs
- BlackLine, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BL)
- BlackLine, Inc. (BL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Blackline earnings beat, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: BlackLine Q2 2025 beats revenue forecast, stock rises
- BlackLine (BL) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- BlackLine (BL) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- BlackLine Q2 2025 presentation: 9% ARR growth amid $45B market opportunity
Range quotidien
52.78 55.18
Range Annuel
40.82 66.14
- Clôture Précédente
- 55.10
- Ouverture
- 55.16
- Bid
- 53.01
- Ask
- 53.31
- Plus Bas
- 52.78
- Plus Haut
- 55.18
- Volume
- 2.957 K
- Changement quotidien
- -3.79%
- Changement Mensuel
- -1.49%
- Changement à 6 Mois
- 8.72%
- Changement Annuel
- -3.65%
20 septembre, samedi