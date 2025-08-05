Währungen / BL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BL: BlackLine Inc
55.10 USD 0.26 (0.47%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BL hat sich für heute um 0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.73 bis zu einem Hoch von 55.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die BlackLine Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BL News
- BlackLine: Citizens JMP bestätigt Kursziel von 80 $
- BlackLine stock price target maintained at $80 by Citizens JMP
- BlackLine: Truist Securities bestätigt "Halten"-Rating mit Kursziel von 50 US-Dollar
- Truist Securities reiterates Hold rating on BlackLine stock with $50 price target
- BlackLine: Cantor Fitzgerald bestätigt "Neutral"-Rating nach Ankündigung neuer KI-Angebote
- BlackLine stock holds steady as Cantor Fitzgerald maintains Neutral rating
- BlackLine, Inc. - Special Call
- BlackLine, Inc. (BL) at Citi's 2025 Global Technology, Media and Telecommunications
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on Sprinklr stock
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on BlackLine stock
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on DocuSign stock
- DH vs. BL: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- PTF: Technology Dashboard For August
- BlackLine stock price target raised to $63 from $60 at BMO Capital
- BlackLine: Firming Execution, But Not A Buy Yet (NASDAQ:BL)
- DA Davidson assumes coverage on BlackLine stock with Neutral rating
- BlackLine stock price target raised to $48 from $45 at Goldman Sachs
- BlackLine, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BL)
- BlackLine, Inc. (BL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Blackline earnings beat, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: BlackLine Q2 2025 beats revenue forecast, stock rises
- BlackLine (BL) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- BlackLine (BL) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- BlackLine Q2 2025 presentation: 9% ARR growth amid $45B market opportunity
Tagesspanne
54.73 55.67
Jahresspanne
40.82 66.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 54.84
- Eröffnung
- 55.00
- Bid
- 55.10
- Ask
- 55.40
- Tief
- 54.73
- Hoch
- 55.67
- Volumen
- 1.321 K
- Tagesänderung
- 0.47%
- Monatsänderung
- 2.40%
- 6-Monatsänderung
- 13.00%
- Jahresänderung
- 0.15%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K