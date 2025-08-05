KurseKategorien
Währungen / BL
Zurück zum Aktien

BL: BlackLine Inc

55.10 USD 0.26 (0.47%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BL hat sich für heute um 0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.73 bis zu einem Hoch von 55.67 gehandelt.

Verfolgen Sie die BlackLine Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BL News

Tagesspanne
54.73 55.67
Jahresspanne
40.82 66.14
Vorheriger Schlusskurs
54.84
Eröffnung
55.00
Bid
55.10
Ask
55.40
Tief
54.73
Hoch
55.67
Volumen
1.321 K
Tagesänderung
0.47%
Monatsänderung
2.40%
6-Monatsänderung
13.00%
Jahresänderung
0.15%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K