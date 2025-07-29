货币 / BL
BL: BlackLine Inc
55.61 USD 0.94 (1.72%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BL汇率已更改1.72%。当日，交易品种以低点55.09和高点55.76进行交易。
关注BlackLine Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BL新闻
- BlackLine stock price target maintained at $80 by Citizens JMP
- Truist Securities reiterates Hold rating on BlackLine stock with $50 price target
- BlackLine stock holds steady as Cantor Fitzgerald maintains Neutral rating
- BlackLine, Inc. - Special Call
- BlackLine, Inc. (BL) at Citi's 2025 Global Technology, Media and Telecommunications
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on Sprinklr stock
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on BlackLine stock
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on DocuSign stock
- DH vs. BL: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- PTF: Technology Dashboard For August
- BlackLine stock price target raised to $63 from $60 at BMO Capital
- BlackLine: Firming Execution, But Not A Buy Yet (NASDAQ:BL)
- DA Davidson assumes coverage on BlackLine stock with Neutral rating
- BlackLine stock price target raised to $48 from $45 at Goldman Sachs
- BlackLine, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BL)
- BlackLine, Inc. (BL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Blackline earnings beat, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: BlackLine Q2 2025 beats revenue forecast, stock rises
- BlackLine (BL) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- BlackLine (BL) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- BlackLine Q2 2025 presentation: 9% ARR growth amid $45B market opportunity
- Will Fastly (FSLY) Report Negative Earnings Next Week? What You Should Know
- Analysts Estimate BlackLine (BL) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- This Sarepta Therapeutics Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - Afya (NASDAQ:AFYA), Allegion (NYSE:ALLE)
日范围
55.09 55.76
年范围
40.82 66.14
- 前一天收盘价
- 54.67
- 开盘价
- 55.16
- 卖价
- 55.61
- 买价
- 55.91
- 最低价
- 55.09
- 最高价
- 55.76
- 交易量
- 317
- 日变化
- 1.72%
- 月变化
- 3.35%
- 6个月变化
- 14.05%
- 年变化
- 1.07%
