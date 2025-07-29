통화 / BL
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BL: BlackLine Inc
53.01 USD 2.09 (3.79%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BL 환율이 오늘 -3.79%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 52.78이고 고가는 55.18이었습니다.
BlackLine Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BL News
- BlackLine stock price target maintained at $80 by Citizens JMP
- Truist Securities reiterates Hold rating on BlackLine stock with $50 price target
- BlackLine stock holds steady as Cantor Fitzgerald maintains Neutral rating
- BlackLine, Inc. - Special Call
- BlackLine, Inc. (BL) at Citi's 2025 Global Technology, Media and Telecommunications
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on Sprinklr stock
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on BlackLine stock
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on DocuSign stock
- DH vs. BL: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- PTF: Technology Dashboard For August
- BlackLine stock price target raised to $63 from $60 at BMO Capital
- BlackLine: Firming Execution, But Not A Buy Yet (NASDAQ:BL)
- DA Davidson assumes coverage on BlackLine stock with Neutral rating
- BlackLine stock price target raised to $48 from $45 at Goldman Sachs
- BlackLine, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BL)
- BlackLine, Inc. (BL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Blackline earnings beat, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: BlackLine Q2 2025 beats revenue forecast, stock rises
- BlackLine (BL) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- BlackLine (BL) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- BlackLine Q2 2025 presentation: 9% ARR growth amid $45B market opportunity
- Will Fastly (FSLY) Report Negative Earnings Next Week? What You Should Know
- Analysts Estimate BlackLine (BL) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- This Sarepta Therapeutics Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - Afya (NASDAQ:AFYA), Allegion (NYSE:ALLE)
일일 변동 비율
52.78 55.18
년간 변동
40.82 66.14
- 이전 종가
- 55.10
- 시가
- 55.16
- Bid
- 53.01
- Ask
- 53.31
- 저가
- 52.78
- 고가
- 55.18
- 볼륨
- 2.957 K
- 일일 변동
- -3.79%
- 월 변동
- -1.49%
- 6개월 변동
- 8.72%
- 년간 변동율
- -3.65%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K