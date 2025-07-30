Валюты / BHB
BHB: Bar Harbor Bankshares Inc
31.63 USD 0.64 (1.98%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BHB за сегодня изменился на -1.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.41, а максимальная — 32.01.
Следите за динамикой Bar Harbor Bankshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BHB
Дневной диапазон
31.41 32.01
Годовой диапазон
26.43 38.43
- Предыдущее закрытие
- 32.27
- Open
- 32.00
- Bid
- 31.63
- Ask
- 31.93
- Low
- 31.41
- High
- 32.01
- Объем
- 107
- Дневное изменение
- -1.98%
- Месячное изменение
- -0.66%
- 6-месячное изменение
- 7.88%
- Годовое изменение
- 3.54%
