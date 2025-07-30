Währungen / BHB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BHB: Bar Harbor Bankshares Inc
32.35 USD 0.35 (1.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BHB hat sich für heute um -1.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.30 bis zu einem Hoch von 32.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bar Harbor Bankshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BHB News
- Implied Volatility Surging for Bar Harbor Bankshares Stock Options
- Why Bar Harbor Bankshares (BHB) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- New Strong Buy Stocks for September 11th
- Best Income Stocks to Buy for September 11th
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- After Golden Cross, Bar Harbor Bankshares (BHB)'s Technical Outlook is Bright
- New Strong Buy Stocks for August 29th
- Best Income Stocks to Buy for August 29th
- All You Need to Know About Bar Harbor (BHB) Rating Upgrade to Strong Buy
- Bar Harbor Bankshares (BHB) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- New Strong Buy Stocks for August 27th
- Best Income Stocks to Buy for August 27th
- New Strong Buy Stocks for August 25th
- Best Income Stocks to Buy for August 25th
- Bar Harbor Bankshares: Earnings Should See A Boost From M&A (NYSE:BHB)
- Bar Harbor Bankshares (BHB) Could Be a Great Choice
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- New Strong Buy Stocks for August 11th
- Best Income Stocks to Buy for August 11th
- Best Income Stocks to Buy for August 7th
- New Strong Buy Stocks for August 7th
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- Piper Sandler upgrades Bar Harbor Bankshares stock rating to Overweight
- 3 Top-Ranked Dividend Stocks: A Smarter Way to Boost Your Retirement Income
Tagesspanne
32.30 32.35
Jahresspanne
26.43 38.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.70
- Eröffnung
- 32.30
- Bid
- 32.35
- Ask
- 32.65
- Tief
- 32.30
- Hoch
- 32.35
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -1.07%
- Monatsänderung
- 1.60%
- 6-Monatsänderung
- 10.33%
- Jahresänderung
- 5.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K