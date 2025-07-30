KurseKategorien
BHB: Bar Harbor Bankshares Inc

32.35 USD 0.35 (1.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BHB hat sich für heute um -1.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.30 bis zu einem Hoch von 32.35 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bar Harbor Bankshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
32.30 32.35
Jahresspanne
26.43 38.43
Vorheriger Schlusskurs
32.70
Eröffnung
32.30
Bid
32.35
Ask
32.65
Tief
32.30
Hoch
32.35
Volumen
2
Tagesänderung
-1.07%
Monatsänderung
1.60%
6-Monatsänderung
10.33%
Jahresänderung
5.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K