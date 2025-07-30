통화 / BHB
BHB: Bar Harbor Bankshares Inc
31.47 USD 1.23 (3.76%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BHB 환율이 오늘 -3.76%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 31.18이고 고가는 32.36이었습니다.
Bar Harbor Bankshares Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
31.18 32.36
년간 변동
26.43 38.43
- 이전 종가
- 32.70
- 시가
- 32.30
- Bid
- 31.47
- Ask
- 31.77
- 저가
- 31.18
- 고가
- 32.36
- 볼륨
- 189
- 일일 변동
- -3.76%
- 월 변동
- -1.16%
- 6개월 변동
- 7.33%
- 년간 변동율
- 3.01%
20 9월, 토요일