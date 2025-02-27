Валюты / AVD
AVD: American Vanguard Corporation ($0.10 Par Value)
5.56 USD 0.01 (0.18%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AVD за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.41, а максимальная — 5.59.
Следите за динамикой American Vanguard Corporation ($0.10 Par Value). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AVD
- American Vanguard extends credit facility maturity to end of 2026
- American Vanguard Q2 Moves In The Right Direction (NYSE:AVD)
- American Vanguard (AVD) Q2 Loss Down 93%
- Earnings call transcript: American Vanguard sees strong Q2 2025 growth
- American Vanguard earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- American Vanguard Corporation (AVD) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- American Vanguard Corporation 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AVD)
- American Vanguard earnings missed by $0.29, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: American Vanguard Q1 2025 sees stock dip amid lower sales
- American Vanguard Q1 2025 slides reveal sharp EBITDA decline, cost-cutting progress
- American Vanguard Reports First Quarter 2025 Results
- American Vanguard Corporation (AVD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- American Vanguard Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AVD)
- American Vanguard: Can New Leadership And Restructuring Reinvigorate The Business? (AVD)
Дневной диапазон
5.41 5.59
Годовой диапазон
3.28 6.68
- Предыдущее закрытие
- 5.55
- Open
- 5.59
- Bid
- 5.56
- Ask
- 5.86
- Low
- 5.41
- High
- 5.59
- Объем
- 250
- Дневное изменение
- 0.18%
- Месячное изменение
- 4.91%
- 6-месячное изменение
- 26.08%
- Годовое изменение
- 4.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.