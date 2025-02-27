KurseKategorien
Währungen / AVD
Zurück zum Aktien

AVD: American Vanguard Corporation ($0.10 Par Value)

5.62 USD 0.17 (2.94%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AVD hat sich für heute um -2.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.59 bis zu einem Hoch von 5.76 gehandelt.

Verfolgen Sie die American Vanguard Corporation ($0.10 Par Value)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AVD News

Tagesspanne
5.59 5.76
Jahresspanne
3.28 6.68
Vorheriger Schlusskurs
5.79
Eröffnung
5.76
Bid
5.62
Ask
5.92
Tief
5.59
Hoch
5.76
Volumen
59
Tagesänderung
-2.94%
Monatsänderung
6.04%
6-Monatsänderung
27.44%
Jahresänderung
5.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K