AVD: American Vanguard Corporation ($0.10 Par Value)
5.62 USD 0.17 (2.94%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AVD hat sich für heute um -2.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.59 bis zu einem Hoch von 5.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Vanguard Corporation ($0.10 Par Value)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AVD News
- American Vanguard extends credit facility maturity to end of 2026
- American Vanguard Q2 Moves In The Right Direction (NYSE:AVD)
- American Vanguard (AVD) Q2 Loss Down 93%
- Earnings call transcript: American Vanguard sees strong Q2 2025 growth
- American Vanguard earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- American Vanguard Corporation (AVD) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- American Vanguard Corporation 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AVD)
- American Vanguard earnings missed by $0.29, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: American Vanguard Q1 2025 sees stock dip amid lower sales
- American Vanguard Q1 2025 slides reveal sharp EBITDA decline, cost-cutting progress
- American Vanguard Reports First Quarter 2025 Results
- American Vanguard Corporation (AVD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- American Vanguard Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AVD)
- American Vanguard: Can New Leadership And Restructuring Reinvigorate The Business? (AVD)
Tagesspanne
5.59 5.76
Jahresspanne
3.28 6.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.79
- Eröffnung
- 5.76
- Bid
- 5.62
- Ask
- 5.92
- Tief
- 5.59
- Hoch
- 5.76
- Volumen
- 59
- Tagesänderung
- -2.94%
- Monatsänderung
- 6.04%
- 6-Monatsänderung
- 27.44%
- Jahresänderung
- 5.44%
