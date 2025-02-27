QuotazioniSezioni
Valute / AVD
AVD: American Vanguard Corporation ($0.10 Par Value)

5.40 USD 0.39 (6.74%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AVD ha avuto una variazione del -6.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.37 e ad un massimo di 5.76.

Segui le dinamiche di American Vanguard Corporation ($0.10 Par Value). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.37 5.76
Intervallo Annuale
3.28 6.68
Chiusura Precedente
5.79
Apertura
5.76
Bid
5.40
Ask
5.70
Minimo
5.37
Massimo
5.76
Volume
361
Variazione giornaliera
-6.74%
Variazione Mensile
1.89%
Variazione Semestrale
22.45%
Variazione Annuale
1.31%
