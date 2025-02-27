Valute / AVD
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AVD: American Vanguard Corporation ($0.10 Par Value)
5.40 USD 0.39 (6.74%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AVD ha avuto una variazione del -6.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.37 e ad un massimo di 5.76.
Segui le dinamiche di American Vanguard Corporation ($0.10 Par Value). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVD News
- American Vanguard extends credit facility maturity to end of 2026
- American Vanguard Q2 Moves In The Right Direction (NYSE:AVD)
- American Vanguard (AVD) Q2 Loss Down 93%
- Earnings call transcript: American Vanguard sees strong Q2 2025 growth
- American Vanguard earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- American Vanguard Corporation (AVD) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- American Vanguard Corporation 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AVD)
- American Vanguard earnings missed by $0.29, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: American Vanguard Q1 2025 sees stock dip amid lower sales
- American Vanguard Q1 2025 slides reveal sharp EBITDA decline, cost-cutting progress
- American Vanguard Reports First Quarter 2025 Results
- American Vanguard Corporation (AVD) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- American Vanguard Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AVD)
- American Vanguard: Can New Leadership And Restructuring Reinvigorate The Business? (AVD)
Intervallo Giornaliero
5.37 5.76
Intervallo Annuale
3.28 6.68
- Chiusura Precedente
- 5.79
- Apertura
- 5.76
- Bid
- 5.40
- Ask
- 5.70
- Minimo
- 5.37
- Massimo
- 5.76
- Volume
- 361
- Variazione giornaliera
- -6.74%
- Variazione Mensile
- 1.89%
- Variazione Semestrale
- 22.45%
- Variazione Annuale
- 1.31%
21 settembre, domenica