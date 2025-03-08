Валюты / AUMI
AUMI: Themes Gold Miners ETF
73.52 USD 1.91 (2.53%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AUMI за сегодня изменился на -2.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.23, а максимальная — 74.73.
Следите за динамикой Themes Gold Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
73.23 74.73
Годовой диапазон
33.68 75.78
- Предыдущее закрытие
- 75.43
- Open
- 74.73
- Bid
- 73.52
- Ask
- 73.82
- Low
- 73.23
- High
- 74.73
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- -2.53%
- Месячное изменение
- 8.76%
- 6-месячное изменение
- 53.49%
- Годовое изменение
- 94.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.