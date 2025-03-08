FiyatlarBölümler
AUMI: Themes Gold Miners ETF

75.81 USD 3.72 (5.16%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AUMI fiyatı bugün 5.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 72.42 ve Yüksek fiyatı olarak 75.81 aralığında işlem gördü.

Themes Gold Miners ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
72.42 75.81
Yıllık aralık
33.68 75.81
Önceki kapanış
72.09
Açılış
72.73
Satış
75.81
Alış
76.11
Düşük
72.42
Yüksek
75.81
Hacim
215
Günlük değişim
5.16%
Aylık değişim
12.14%
6 aylık değişim
58.27%
Yıllık değişim
100.82%
