クォートセクション
通貨 / AUMI
株に戻る

AUMI: Themes Gold Miners ETF

72.09 USD 0.38 (0.53%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AUMIの今日の為替レートは、0.53%変化しました。日中、通貨は1あたり71.53の安値と72.49の高値で取引されました。

Themes Gold Miners ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AUMI News

1日のレンジ
71.53 72.49
1年のレンジ
33.68 75.78
以前の終値
71.71
始値
72.49
買値
72.09
買値
72.39
安値
71.53
高値
72.49
出来高
58
1日の変化
0.53%
1ヶ月の変化
6.64%
6ヶ月の変化
50.50%
1年の変化
90.97%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K