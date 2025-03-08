CotizacionesSecciones
Divisas / AUMI
Volver a Acciones

AUMI: Themes Gold Miners ETF

71.71 USD 1.81 (2.46%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AUMI de hoy ha cambiado un -2.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 71.12, mientras que el máximo ha alcanzado 73.40.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Themes Gold Miners ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AUMI News

Rango diario
71.12 73.40
Rango anual
33.68 75.78
Cierres anteriores
73.52
Open
72.83
Bid
71.71
Ask
72.01
Low
71.12
High
73.40
Volumen
36
Cambio diario
-2.46%
Cambio mensual
6.08%
Cambio a 6 meses
49.71%
Cambio anual
89.96%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B