AUMI: Themes Gold Miners ETF
75.63 USD 3.54 (4.91%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AUMI hat sich für heute um 4.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 72.42 bis zu einem Hoch von 75.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Themes Gold Miners ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
72.42 75.73
Jahresspanne
33.68 75.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 72.09
- Eröffnung
- 72.73
- Bid
- 75.63
- Ask
- 75.93
- Tief
- 72.42
- Hoch
- 75.73
- Volumen
- 213
- Tagesänderung
- 4.91%
- Monatsänderung
- 11.88%
- 6-Monatsänderung
- 57.89%
- Jahresänderung
- 100.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K