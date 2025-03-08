KurseKategorien
AUMI: Themes Gold Miners ETF

75.63 USD 3.54 (4.91%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AUMI hat sich für heute um 4.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 72.42 bis zu einem Hoch von 75.73 gehandelt.

Verfolgen Sie die Themes Gold Miners ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
72.42 75.73
Jahresspanne
33.68 75.78
Vorheriger Schlusskurs
72.09
Eröffnung
72.73
Bid
75.63
Ask
75.93
Tief
72.42
Hoch
75.73
Volumen
213
Tagesänderung
4.91%
Monatsänderung
11.88%
6-Monatsänderung
57.89%
Jahresänderung
100.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K