Valute / AUMI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AUMI: Themes Gold Miners ETF
75.81 USD 3.72 (5.16%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AUMI ha avuto una variazione del 5.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 72.42 e ad un massimo di 75.81.
Segui le dinamiche di Themes Gold Miners ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
72.42 75.81
Intervallo Annuale
33.68 75.81
- Chiusura Precedente
- 72.09
- Apertura
- 72.73
- Bid
- 75.81
- Ask
- 76.11
- Minimo
- 72.42
- Massimo
- 75.81
- Volume
- 215
- Variazione giornaliera
- 5.16%
- Variazione Mensile
- 12.14%
- Variazione Semestrale
- 58.27%
- Variazione Annuale
- 100.82%
21 settembre, domenica