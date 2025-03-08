QuotazioniSezioni
Valute / AUMI
Tornare a Azioni

AUMI: Themes Gold Miners ETF

75.81 USD 3.72 (5.16%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AUMI ha avuto una variazione del 5.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 72.42 e ad un massimo di 75.81.

Segui le dinamiche di Themes Gold Miners ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AUMI News

Intervallo Giornaliero
72.42 75.81
Intervallo Annuale
33.68 75.81
Chiusura Precedente
72.09
Apertura
72.73
Bid
75.81
Ask
76.11
Minimo
72.42
Massimo
75.81
Volume
215
Variazione giornaliera
5.16%
Variazione Mensile
12.14%
Variazione Semestrale
58.27%
Variazione Annuale
100.82%
21 settembre, domenica