ARR: ARMOUR Residential REIT Inc
14.87 USD 0.21 (1.39%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARR за сегодня изменился на -1.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.86, а максимальная — 15.12.
Следите за динамикой ARMOUR Residential REIT Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
14.86 15.12
Годовой диапазон
13.18 20.46
- Предыдущее закрытие
- 15.08
- Open
- 15.05
- Bid
- 14.87
- Ask
- 15.17
- Low
- 14.86
- High
- 15.12
- Объем
- 3.169 K
- Дневное изменение
- -1.39%
- Месячное изменение
- -1.78%
- 6-месячное изменение
- -13.34%
- Годовое изменение
- -27.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.