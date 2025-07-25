КотировкиРазделы
ARR: ARMOUR Residential REIT Inc

14.87 USD 0.21 (1.39%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ARR за сегодня изменился на -1.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.86, а максимальная — 15.12.

Следите за динамикой ARMOUR Residential REIT Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
14.86 15.12
Годовой диапазон
13.18 20.46
Предыдущее закрытие
15.08
Open
15.05
Bid
14.87
Ask
15.17
Low
14.86
High
15.12
Объем
3.169 K
Дневное изменение
-1.39%
Месячное изменение
-1.78%
6-месячное изменение
-13.34%
Годовое изменение
-27.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.