ARR: ARMOUR Residential REIT Inc
14.75 USD 0.22 (1.47%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARR hat sich für heute um -1.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.73 bis zu einem Hoch von 15.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die ARMOUR Residential REIT Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
14.73 15.00
Jahresspanne
13.18 20.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.97
- Eröffnung
- 15.00
- Bid
- 14.75
- Ask
- 15.05
- Tief
- 14.73
- Hoch
- 15.00
- Volumen
- 2.906 K
- Tagesänderung
- -1.47%
- Monatsänderung
- -2.58%
- 6-Monatsänderung
- -14.04%
- Jahresänderung
- -27.91%
