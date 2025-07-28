KurseKategorien
Währungen / ARR
Zurück zum Aktien

ARR: ARMOUR Residential REIT Inc

14.75 USD 0.22 (1.47%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ARR hat sich für heute um -1.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.73 bis zu einem Hoch von 15.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die ARMOUR Residential REIT Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARR News

Tagesspanne
14.73 15.00
Jahresspanne
13.18 20.46
Vorheriger Schlusskurs
14.97
Eröffnung
15.00
Bid
14.75
Ask
15.05
Tief
14.73
Hoch
15.00
Volumen
2.906 K
Tagesänderung
-1.47%
Monatsänderung
-2.58%
6-Monatsänderung
-14.04%
Jahresänderung
-27.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K