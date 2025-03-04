Валюты / AOMR
AOMR: Angel Oak Mortgage REIT Inc
9.70 USD 0.12 (1.22%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AOMR за сегодня изменился на -1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.67, а максимальная — 9.84.
Следите за динамикой Angel Oak Mortgage REIT Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AOMR
- Angel Oak Mortgage Q2 2025 slides: Interest income up 35%, EPS misses estimates
- Angel Oak Mortgage earnings missed by $0.26, revenue topped estimates
- Angel Oak Mortgage (AOMR) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- AG Mortgage Investment Trust (MITT) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Earnings Preview: Ready Capital (RC) Q2 Earnings Expected to Decline
- Redwood Trust (RWT) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Angel Oak Mortgage (AOMR) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Annaly is Set to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Orchid Island Set to Release Q2 Earnings: What to Expect
- Buy 5 Ideal Safer Dividend Power Dogs In July
- Angel Oak: A Mortgage REIT To Hold As Profit Margins Impress, Amid Loan Growth (NYSE:AOMR)
- Buy 6 Ideal Safe Dividend Power Dogs For June (NYSE:ZIM)
- angel oak mortgage reit director edward m. cummings to resign
- The Preferred Stock IPO Market 'Unfroze' In May (NYSE:FOUR)
- Liberation Day Shows Why Income Investors Should Diversify Their Dry-Powder Allocations
- Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Announces Pricing of Public Offering of Senior Notes
- Angel Oak Mortgage REIT to issue senior notes due 2030
- Angel Oak: A High Yield REIT Positioned For Future Loan And Securitization Demand (NYSE:AOMR)
- Dividend Power Dogs: 5 Ideal Safe Buys In April
- Angel Oak Mortgage REIT, Inc. (AOMR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
9.67 9.84
Годовой диапазон
7.36 10.89
- Предыдущее закрытие
- 9.82
- Open
- 9.83
- Bid
- 9.70
- Ask
- 10.00
- Low
- 9.67
- High
- 9.84
- Объем
- 194
- Дневное изменение
- -1.22%
- Месячное изменение
- -1.52%
- 6-месячное изменение
- 1.57%
- Годовое изменение
- -6.91%
