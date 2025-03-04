통화 / AOMR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
AOMR: Angel Oak Mortgage REIT Inc
9.78 USD 0.05 (0.51%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AOMR 환율이 오늘 0.51%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.74이고 고가는 9.83이었습니다.
Angel Oak Mortgage REIT Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AOMR News
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- Angel Oak Mortgage Q2 2025 slides: Interest income up 35%, EPS misses estimates
- Angel Oak Mortgage earnings missed by $0.26, revenue topped estimates
- Angel Oak Mortgage (AOMR) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- AG Mortgage Investment Trust (MITT) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Earnings Preview: Ready Capital (RC) Q2 Earnings Expected to Decline
- Redwood Trust (RWT) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Angel Oak Mortgage (AOMR) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Annaly is Set to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Orchid Island Set to Release Q2 Earnings: What to Expect
- Buy 5 Ideal Safer Dividend Power Dogs In July
- Angel Oak: A Mortgage REIT To Hold As Profit Margins Impress, Amid Loan Growth (NYSE:AOMR)
- Buy 6 Ideal Safe Dividend Power Dogs For June (NYSE:ZIM)
- angel oak mortgage reit director edward m. cummings to resign
- The Preferred Stock IPO Market 'Unfroze' In May (NYSE:FOUR)
- Liberation Day Shows Why Income Investors Should Diversify Their Dry-Powder Allocations
- Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Announces Pricing of Public Offering of Senior Notes
- Angel Oak Mortgage REIT to issue senior notes due 2030
- Angel Oak: A High Yield REIT Positioned For Future Loan And Securitization Demand (NYSE:AOMR)
- Dividend Power Dogs: 5 Ideal Safe Buys In April
- Angel Oak Mortgage REIT, Inc. (AOMR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
9.74 9.83
년간 변동
7.36 10.89
- 이전 종가
- 9.73
- 시가
- 9.78
- Bid
- 9.78
- Ask
- 10.08
- 저가
- 9.74
- 고가
- 9.83
- 볼륨
- 203
- 일일 변동
- 0.51%
- 월 변동
- -0.71%
- 6개월 변동
- 2.41%
- 년간 변동율
- -6.14%
20 9월, 토요일