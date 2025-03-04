CotationsSections
AOMR: Angel Oak Mortgage REIT Inc

9.78 USD 0.05 (0.51%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AOMR a changé de 0.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.74 et à un maximum de 9.83.

Suivez la dynamique Angel Oak Mortgage REIT Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
9.74 9.83
Range Annuel
7.36 10.89
Clôture Précédente
9.73
Ouverture
9.78
Bid
9.78
Ask
10.08
Plus Bas
9.74
Plus Haut
9.83
Volume
203
Changement quotidien
0.51%
Changement Mensuel
-0.71%
Changement à 6 Mois
2.41%
Changement Annuel
-6.14%
