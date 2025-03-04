货币 / AOMR
AOMR: Angel Oak Mortgage REIT Inc
9.74 USD 0.04 (0.41%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AOMR汇率已更改0.41%。当日，交易品种以低点9.66和高点9.88进行交易。
关注Angel Oak Mortgage REIT Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AOMR新闻
- Angel Oak Mortgage Q2 2025 slides: Interest income up 35%, EPS misses estimates
- Angel Oak Mortgage earnings missed by $0.26, revenue topped estimates
- Angel Oak Mortgage (AOMR) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- AG Mortgage Investment Trust (MITT) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Earnings Preview: Ready Capital (RC) Q2 Earnings Expected to Decline
- Redwood Trust (RWT) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Angel Oak Mortgage (AOMR) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Annaly is Set to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Orchid Island Set to Release Q2 Earnings: What to Expect
- Buy 5 Ideal Safer Dividend Power Dogs In July
- Angel Oak: A Mortgage REIT To Hold As Profit Margins Impress, Amid Loan Growth (NYSE:AOMR)
- Buy 6 Ideal Safe Dividend Power Dogs For June (NYSE:ZIM)
- angel oak mortgage reit director edward m. cummings to resign
- The Preferred Stock IPO Market 'Unfroze' In May (NYSE:FOUR)
- Liberation Day Shows Why Income Investors Should Diversify Their Dry-Powder Allocations
- Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Announces Pricing of Public Offering of Senior Notes
- Angel Oak Mortgage REIT to issue senior notes due 2030
- Angel Oak: A High Yield REIT Positioned For Future Loan And Securitization Demand (NYSE:AOMR)
- Dividend Power Dogs: 5 Ideal Safe Buys In April
- Angel Oak Mortgage REIT, Inc. (AOMR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
9.66 9.88
年范围
7.36 10.89
- 前一天收盘价
- 9.70
- 开盘价
- 9.74
- 卖价
- 9.74
- 买价
- 10.04
- 最低价
- 9.66
- 最高价
- 9.88
- 交易量
- 239
- 日变化
- 0.41%
- 月变化
- -1.12%
- 6个月变化
- 1.99%
- 年变化
- -6.53%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值