Валюты / ALGM
ALGM: Allegro MicroSystems Inc
30.13 USD 0.26 (0.87%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALGM за сегодня изменился на 0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.79, а максимальная — 30.27.
Следите за динамикой Allegro MicroSystems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ALGM
Дневной диапазон
29.79 30.27
Годовой диапазон
16.39 38.45
- Предыдущее закрытие
- 29.87
- Open
- 29.92
- Bid
- 30.13
- Ask
- 30.43
- Low
- 29.79
- High
- 30.27
- Объем
- 1.927 K
- Дневное изменение
- 0.87%
- Месячное изменение
- 0.43%
- 6-месячное изменение
- 21.20%
- Годовое изменение
- 29.87%
