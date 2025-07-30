Валюты / ADNT
ADNT: Adient plc
24.14 USD 0.08 (0.33%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ADNT за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.53, а максимальная — 24.24.
Следите за динамикой Adient plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ADNT
- Pony AI Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade
- Является ли Европа предвестником китайских электромобилей в США?
- Is Europe a harbinger for the U.S. on China EVs?
- BofA sees limited upside on BorgWarner, Lear as it downgrades auto suppliers
- Zacks Industry Outlook Highlights Gentex, Adient and American Axle & Manufacturing
- 3 Original Auto Equipment Stocks to Watch as Industry Dynamics Evolve
- Autoliv: Strong Pricing Power Signals A Strengthened Competitive Moat (NYSE:ALV)
- Adient stock hits 52-week high at 24.27 USD
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- This Adient Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - American Axle & Mfg Hldgs (NYSE:AXL), Adient (NYSE:ADNT)
- Stifel initiates Adient stock with Buy rating on expected margin expansion
- Earnings call transcript: Adient Q3 2025 reveals revenue beat, stock gains
- Zacks.com featured highlights American Axle & Manufacturing, Brookdale Senior Living, Adient, Asbury Automotive and AutoNation
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Volatile Markets? Keep An Eye On These 5 Broker-Friendly Stocks
- Adient Q3 Earnings Miss Expectations, Revenues Improve Y/Y
- Adient stock holds Neutral rating at UBS on reshoring opportunity
- Adient stock price target raised to $22 from $20 at CFRA on improved outlook
- UBS raises Adient stock price target to $26 on solid performance
- Adient (ADNT) Reports Q3 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Adient (ADNT) Lags Q3 Earnings Estimates
- Here's Why Adient (ADNT) is a Strong Value Stock
- American Axle & Manufacturing (AXL) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Adient (ADNT) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
Дневной диапазон
23.53 24.24
Годовой диапазон
10.04 25.84
- Предыдущее закрытие
- 24.22
- Open
- 24.10
- Bid
- 24.14
- Ask
- 24.44
- Low
- 23.53
- High
- 24.24
- Объем
- 1.056 K
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- -0.12%
- 6-месячное изменение
- 87.57%
- Годовое изменение
- 7.77%
