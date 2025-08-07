CotationsSections
Devises / ADNT
ADNT: Adient plc

24.59 USD 0.64 (2.54%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ADNT a changé de -2.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.31 et à un maximum de 25.25.

Suivez la dynamique Adient plc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
24.31 25.25
Range Annuel
10.04 25.84
Clôture Précédente
25.23
Ouverture
25.25
Bid
24.59
Ask
24.89
Plus Bas
24.31
Plus Haut
25.25
Volume
1.087 K
Changement quotidien
-2.54%
Changement Mensuel
1.74%
Changement à 6 Mois
91.06%
Changement Annuel
9.78%
