ADNT: Adient plc
24.59 USD 0.64 (2.54%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ADNT a changé de -2.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.31 et à un maximum de 25.25.
Suivez la dynamique Adient plc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ADNT Nouvelles
Range quotidien
24.31 25.25
Range Annuel
10.04 25.84
- Clôture Précédente
- 25.23
- Ouverture
- 25.25
- Bid
- 24.59
- Ask
- 24.89
- Plus Bas
- 24.31
- Plus Haut
- 25.25
- Volume
- 1.087 K
- Changement quotidien
- -2.54%
- Changement Mensuel
- 1.74%
- Changement à 6 Mois
- 91.06%
- Changement Annuel
- 9.78%
20 septembre, samedi