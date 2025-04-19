Валюты / ACVF
ACVF: American Conservative Values ETF
48.90 USD 0.08 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACVF за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.83, а максимальная — 49.13.
Следите за динамикой American Conservative Values ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
48.83 49.13
Годовой диапазон
37.57 49.25
- Предыдущее закрытие
- 48.98
- Open
- 49.13
- Bid
- 48.90
- Ask
- 49.20
- Low
- 48.83
- High
- 49.13
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- 2.09%
- 6-месячное изменение
- 15.30%
- Годовое изменение
- 12.78%
