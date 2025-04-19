Devises / ACVF
ACVF: American Conservative Values ETF
49.24 USD 0.07 (0.14%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ACVF a changé de 0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 49.04 et à un maximum de 49.24.
Suivez la dynamique American Conservative Values ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
49.04 49.24
Range Annuel
37.57 49.25
- Clôture Précédente
- 49.17
- Ouverture
- 49.08
- Bid
- 49.24
- Ask
- 49.54
- Plus Bas
- 49.04
- Plus Haut
- 49.24
- Volume
- 9
- Changement quotidien
- 0.14%
- Changement Mensuel
- 2.80%
- Changement à 6 Mois
- 16.10%
- Changement Annuel
- 13.56%
20 septembre, samedi