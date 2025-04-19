Dövizler / ACVF
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ACVF: American Conservative Values ETF
49.24 USD 0.07 (0.14%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ACVF fiyatı bugün 0.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 49.04 ve Yüksek fiyatı olarak 49.24 aralığında işlem gördü.
American Conservative Values ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACVF haberleri
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Is Nvidia a Republican or a Democrat? These political ETFs have voted.
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- What Anti-Woke Funds and ESG Have in Common
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Winners And Losers From The Trade War: An Equities View
- Trump Media pushes forward with pivot to crypto, ETF plans
- Q2 2025 Equity Market Outlook
Günlük aralık
49.04 49.24
Yıllık aralık
37.57 49.25
- Önceki kapanış
- 49.17
- Açılış
- 49.08
- Satış
- 49.24
- Alış
- 49.54
- Düşük
- 49.04
- Yüksek
- 49.24
- Hacim
- 9
- Günlük değişim
- 0.14%
- Aylık değişim
- 2.80%
- 6 aylık değişim
- 16.10%
- Yıllık değişim
- 13.56%
21 Eylül, Pazar