KurseKategorien
Währungen / ACVF
Zurück zum Aktien

ACVF: American Conservative Values ETF

49.24 USD 0.07 (0.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ACVF hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.04 bis zu einem Hoch von 49.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die American Conservative Values ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ACVF News

Tagesspanne
49.04 49.24
Jahresspanne
37.57 49.25
Vorheriger Schlusskurs
49.17
Eröffnung
49.08
Bid
49.24
Ask
49.54
Tief
49.04
Hoch
49.24
Volumen
9
Tagesänderung
0.14%
Monatsänderung
2.80%
6-Monatsänderung
16.10%
Jahresänderung
13.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K