Valute / ACVF
ACVF: American Conservative Values ETF
49.24 USD 0.07 (0.14%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ACVF ha avuto una variazione del 0.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 49.04 e ad un massimo di 49.24.
Segui le dinamiche di American Conservative Values ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACVF News
Intervallo Giornaliero
49.04 49.24
Intervallo Annuale
37.57 49.25
- Chiusura Precedente
- 49.17
- Apertura
- 49.08
- Bid
- 49.24
- Ask
- 49.54
- Minimo
- 49.04
- Massimo
- 49.24
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- 0.14%
- Variazione Mensile
- 2.80%
- Variazione Semestrale
- 16.10%
- Variazione Annuale
- 13.56%
21 settembre, domenica