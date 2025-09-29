КотировкиРазделы
ABR-PE: Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr

18.30 USD 0.35 (1.88%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ABR-PE за сегодня изменился на -1.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.30, а максимальная — 18.61.

Следите за динамикой Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ABR-PE сегодня?

Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr (ABR-PE) сегодня оценивается на уровне 18.30. Инструмент торгуется в пределах -1.88%, вчерашнее закрытие составило 18.65, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ABR-PE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr?

Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr в настоящее время оценивается в 18.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.77% и USD. Отслеживайте движения ABR-PE на графике в реальном времени.

Как купить акции ABR-PE?

Вы можете купить акции Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr (ABR-PE) по текущей цене 18.30. Ордера обычно размещаются около 18.30 или 18.60, тогда как 5 и -1.67% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ABR-PE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ABR-PE?

Инвестирование в Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr предполагает учет годового диапазона 16.40 - 19.00 и текущей цены 18.30. Многие сравнивают 1.67% и 10.77% перед размещением ордеров на 18.30 или 18.60. Изучайте ежедневные изменения цены ABR-PE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ARBOR REALTY TRUST INC?

Самая высокая цена ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PE) за последний год составила 19.00. Акции заметно колебались в пределах 16.40 - 19.00, сравнение с 18.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ARBOR REALTY TRUST INC?

Самая низкая цена ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PE) за год составила 16.40. Сравнение с текущими 18.30 и 16.40 - 19.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ABR-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ABR-PE?

В прошлом Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.65 и 10.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.30 18.61
Годовой диапазон
16.40 19.00
Предыдущее закрытие
18.65
Open
18.61
Bid
18.30
Ask
18.60
Low
18.30
High
18.61
Объем
5
Дневное изменение
-1.88%
Месячное изменение
1.67%
6-месячное изменение
10.77%
Годовое изменение
10.77%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.