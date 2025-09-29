- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ABR-PE: Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr
Курс ABR-PE за сегодня изменился на -1.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.30, а максимальная — 18.61.
Следите за динамикой Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ABR-PE сегодня?
Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr (ABR-PE) сегодня оценивается на уровне 18.30. Инструмент торгуется в пределах -1.88%, вчерашнее закрытие составило 18.65, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ABR-PE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr?
Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr в настоящее время оценивается в 18.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.77% и USD. Отслеживайте движения ABR-PE на графике в реальном времени.
Как купить акции ABR-PE?
Вы можете купить акции Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr (ABR-PE) по текущей цене 18.30. Ордера обычно размещаются около 18.30 или 18.60, тогда как 5 и -1.67% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ABR-PE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ABR-PE?
Инвестирование в Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr предполагает учет годового диапазона 16.40 - 19.00 и текущей цены 18.30. Многие сравнивают 1.67% и 10.77% перед размещением ордеров на 18.30 или 18.60. Изучайте ежедневные изменения цены ABR-PE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ARBOR REALTY TRUST INC?
Самая высокая цена ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PE) за последний год составила 19.00. Акции заметно колебались в пределах 16.40 - 19.00, сравнение с 18.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ARBOR REALTY TRUST INC?
Самая низкая цена ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PE) за год составила 16.40. Сравнение с текущими 18.30 и 16.40 - 19.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ABR-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ABR-PE?
В прошлом Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.65 и 10.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.65
- Open
- 18.61
- Bid
- 18.30
- Ask
- 18.60
- Low
- 18.30
- High
- 18.61
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -1.88%
- Месячное изменение
- 1.67%
- 6-месячное изменение
- 10.77%
- Годовое изменение
- 10.77%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%