Qual è il prezzo delle azioni ABR-PE oggi? Oggi le azioni Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr sono prezzate a 18.50. Viene scambiato all'interno di -0.80%, la chiusura di ieri è stata 18.65 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ABR-PE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr pagano dividendi? Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr è attualmente valutato a 18.50. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.99% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ABR-PE.

Come acquistare azioni ABR-PE? Puoi acquistare azioni Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr al prezzo attuale di 18.50. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.50 o 18.80, mentre 10 e -0.59% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ABR-PE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ABR-PE? Investire in Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr implica considerare l'intervallo annuale 16.40 - 19.00 e il prezzo attuale 18.50. Molti confrontano 2.78% e 11.99% prima di effettuare ordini su 18.50 o 18.80. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ABR-PE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ARBOR REALTY TRUST INC? Il prezzo massimo di ARBOR REALTY TRUST INC nell'ultimo anno è stato 19.00. All'interno di 16.40 - 19.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.65 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ARBOR REALTY TRUST INC? Il prezzo più basso di ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PE) nel corso dell'anno è stato 16.40. Confrontandolo con gli attuali 18.50 e 16.40 - 19.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ABR-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.