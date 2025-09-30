QuotazioniSezioni
Valute / ABR-PE
Tornare a Azioni

ABR-PE: Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr

18.50 USD 0.15 (0.80%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ABR-PE ha avuto una variazione del -0.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.30 e ad un massimo di 18.68.

Segui le dinamiche di Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ABR-PE oggi?

Oggi le azioni Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr sono prezzate a 18.50. Viene scambiato all'interno di -0.80%, la chiusura di ieri è stata 18.65 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ABR-PE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr pagano dividendi?

Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr è attualmente valutato a 18.50. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.99% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ABR-PE.

Come acquistare azioni ABR-PE?

Puoi acquistare azioni Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr al prezzo attuale di 18.50. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.50 o 18.80, mentre 10 e -0.59% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ABR-PE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ABR-PE?

Investire in Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr implica considerare l'intervallo annuale 16.40 - 19.00 e il prezzo attuale 18.50. Molti confrontano 2.78% e 11.99% prima di effettuare ordini su 18.50 o 18.80. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ABR-PE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ARBOR REALTY TRUST INC?

Il prezzo massimo di ARBOR REALTY TRUST INC nell'ultimo anno è stato 19.00. All'interno di 16.40 - 19.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.65 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ARBOR REALTY TRUST INC?

Il prezzo più basso di ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PE) nel corso dell'anno è stato 16.40. Confrontandolo con gli attuali 18.50 e 16.40 - 19.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ABR-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ABR-PE?

Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.65 e 11.99%.

Intervallo Giornaliero
18.30 18.68
Intervallo Annuale
16.40 19.00
Chiusura Precedente
18.65
Apertura
18.61
Bid
18.50
Ask
18.80
Minimo
18.30
Massimo
18.68
Volume
10
Variazione giornaliera
-0.80%
Variazione Mensile
2.78%
Variazione Semestrale
11.99%
Variazione Annuale
11.99%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4