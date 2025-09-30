- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ABR-PE: Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr
Il tasso di cambio ABR-PE ha avuto una variazione del -0.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.30 e ad un massimo di 18.68.
Segui le dinamiche di Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ABR-PE oggi?
Oggi le azioni Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr sono prezzate a 18.50. Viene scambiato all'interno di -0.80%, la chiusura di ieri è stata 18.65 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ABR-PE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr pagano dividendi?
Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr è attualmente valutato a 18.50. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.99% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ABR-PE.
Come acquistare azioni ABR-PE?
Puoi acquistare azioni Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr al prezzo attuale di 18.50. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.50 o 18.80, mentre 10 e -0.59% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ABR-PE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ABR-PE?
Investire in Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr implica considerare l'intervallo annuale 16.40 - 19.00 e il prezzo attuale 18.50. Molti confrontano 2.78% e 11.99% prima di effettuare ordini su 18.50 o 18.80. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ABR-PE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ARBOR REALTY TRUST INC?
Il prezzo massimo di ARBOR REALTY TRUST INC nell'ultimo anno è stato 19.00. All'interno di 16.40 - 19.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.65 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ARBOR REALTY TRUST INC?
Il prezzo più basso di ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PE) nel corso dell'anno è stato 16.40. Confrontandolo con gli attuali 18.50 e 16.40 - 19.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ABR-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ABR-PE?
Arbor Realty Trust 6.25% Series E Cumulative Redeemable Preferr ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.65 e 11.99%.
- Chiusura Precedente
- 18.65
- Apertura
- 18.61
- Bid
- 18.50
- Ask
- 18.80
- Minimo
- 18.30
- Massimo
- 18.68
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- -0.80%
- Variazione Mensile
- 2.78%
- Variazione Semestrale
- 11.99%
- Variazione Annuale
- 11.99%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4